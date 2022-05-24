Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 kişi terör örgütü PKK’ya üye olması suçlamasıyla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Terör Örgütüne Üye Olma’ gerekçesiyle H.S., A.E. ve R.Ç. isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslar ifade işlemleri için TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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