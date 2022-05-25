Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Terör Örgütüne Üye Olma’ gerekçesiyle H.S., A.E. ve R.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan ve ifade işlemleri için TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.