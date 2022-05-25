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Adıyaman'ın tanıtımı için NFT teknolojisinden yararlanılıyor

İHA

Adıyaman'ın tanıtımı için NFT teknolojisinden yararlanılıyor

Adıyaman Belediyesi NFT teknolojisine dahil olarak, Adıyaman'ın birbirinden önemli değerlerini blok zincirine ekledi.
Adıyaman'da belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve kolaylaştırmak amacıyla birbirinden önemli teknolojik uygulamaları ardı ardına hayata geçirerek ebelediyecilikte önemli işlere imza atan Adıyaman Belediyesi, şimdi de NFT 'Non Fungible Token' yani Türkçe'de 'değiştirilemez token' olarak bilinen teknolojiye dahil olan ilk kamu kurumlarından bir tanesi olma özelliğine sahip oldu.
NFT sisteme geçen Adıyaman Belediyesi'nin Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri ortak bir çalışmaya imza atarak, Adıyaman'ın önemli değerlerini blok zincirine dahil etti.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut ile Bilgi İşlem Müdürü Aşkın Karaaslan tarafından kendisine takdim edilen yeni uygulama hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Göreve geldiğimizde daha kurumsal ve teknolojiden daha çok yararlanan bir belediye hedefimiz vardı. Bu hedef doğrultusunda arkadaşlarımız önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bunlardan sonuncusu da dünyada yeni yeni tanınmaya başlanan NFT sistemi oldu. Bilgi işlem müdürlüğümüz ile basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen ortak çalışmalar sayesinde ilimizin önemli değerleri dijital bir sanat eserine dönüştürüldü. Bu çerçevede içinde Nemrut Dağı ve Karakuş Tepesi gibi tarihi değerlerimiz ile çiğköfte gibi dünyanın tattığı lezzetlerimizin de aralarında bulunduğu 30'a yakın değerimiz sisteme kaydedildi. Bu eserleri bundan sonra üst düzey misafirlerimize NFT olarak hediye edilebileceğiz. Bu çalışmada emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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