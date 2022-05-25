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Nemrut'un eteğinde gastronomi buluşması

DHA

Nemrut'un eteğinde gastronomi buluşması


İSTANBUL,(DHA) ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, güneşin doğuşu ve batışı sırasında tarih ve doğa eşliğinde sunduğu eşsiz güzelliğiyle kendine hayran bırakan Nemrut Dağı'nın eteklerinde yapılan festivalde; ulusal ve uluslararası şefler hünerli elleriyle yaptıkları yemekleriyle göz doldurdu. 2 bin 500 yıldır tüm görkemiyle ayakta duran Cendere Köprüsü'nün yanı başında kurulan sahnede ise sevilen sanatçı Zara binlerce kişiye müzik ziyafeti yaşattı. Festival kapsamında yapılan yemeklerin tarifleri de metaverse üzerinde NFT olarak yayımlandı.DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLERDEN GASTRONOMİ ATÖLYELERİ
Adıyaman Valiliği Kahta Kaymakamlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Oses Çiğköfte işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları Lübnan'dan Barbara Massaad, İran'dan Parisa Kalantari, İtalya'dan Michelangelo de Lauretis ve Massimiliano Catena ile ülkemizin önemli şefleri Ahmet Güzelyağdöken ile Sait Önder'in yaptıkları atölyeler ile başladı. Festival için kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, "en büyük açık hava müzesi" Nemrut Dağı'na çıkıp güneşin doğuşu ve batışına tanıklık etti. CENDERE KÖPRÜSÜ'NDE ZARA RÜZGÂRI
2 bin 500 yıla yaklaşan tarihiyle göz kamaştıran Cendere Köprüsü, karşılama alanında Elvan Özkavruk ve Jovita Sakalauskaite'nin "Commagene Table" sergisi açıldı. Asırlara meydan okuyan görkemiyle kendine hayran bırakan Cendere Köprüsü'nün hemen yanı başında kurulan platformda sahne alan ünlü sanatçı Zara da on binlerce kişiye konser verdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde Zara'nın seslendirdiği eserlere müzikseverler büyük coşkuyla eşlik etti. CENDERE ÇAYI'NDA ÇOBAN ISLATMA RİTÜELİ YAPILDI
"Festivalin ikinci gününde Nemrut Dağı zirvesinde Ümit Deniz Kızılkaya'nın gündoğumu resitalinin ardından, Kahta'da bir bereket ritüeli olarak bir çoban Cendere Çayı'nda ıslatıldı. Geçmiş dönemlerin kuraklık zamanlarında bereket getirmesi inancıyla çobanların Cendere Çayı'na itilip ıslatılması ile yapılan ritüelde çoban ıslatılınca yöre halkı da dua edermiş. Restorasyonu tamamlanan tarihi Kahta Kalesi'nde yapılan yemek sunumlarında ise meyir çorbası, pirpirim cacığı, sarımsaklı pilav, hitap, yarpuzlu köfte gibi Adıyaman'a özgü lezzetler tanıtıldı."BÖLGENİN TANITIMINI HEDEFLEDİK"
Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, etkinliklere, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin katıldığını belirtti. Kültürlerin buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden ve Adıyaman'ın tarihi, kültürü ve turizmiyle dikkat çektiğini söyleyen Korkutata, festival için ülkenin farklı yerlerinden on binlerce kişinin buluşmasından ilçe adına çok mutlu olduklarını belirtti. Kaymakam Korkutata, Nemrut Dağı'nın zirvesindeki devasa heykellerin arasında gerçekleştirilen etkinlikle bölgenin tanıtımına katkı sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi. 
Öte yandan festivale katılan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak da çiğ köfte yoğurup ziyaretçilere ikram etti. Toprak çeşitli ülkelerden gelerek Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları'nda hünerlerini sergileyen şeflere teşekkür etti.
 
TARİFLER METAVERSE ÜZERİNDE YAYINLANDI
Festival kapsamında yapılan yemeklerin tarifleri de metaverse üzerinde NFT olarak yayımlandı. Nemrut Gastronomi Buluşmaları'na katkı vermekten memnuniyet duyduklarını belirten OSES Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar da, Nemrut ve çevresinde pek çok uygarlığa ait farklı dönemlerden gelen mutfak kültürünün yaşandığını, gastronomi alanında Adıyaman'ın başta çiğköfte olmak üzere birçok lezzetinin ülke dışına taşındığını, buna öncülük ettikleri için de gurur duyduklarını belirtti.BÖLGEDE 'MEZOPOTAMYA' HAMLESİYLE TURİZM ATAĞI
Festivale katılan İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, bölgedeki turizm potansiyelinin GAP Turu adıyla pazarlamanın dünyada tanınırlık açısından yanlış olduğunu belirterek, "Bu illeri 'Mezopotamya' markasıyla tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi. Adıyaman'a gelen 2 milyon turist sayısını 5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini ve kentte su sporlarına yönelik projeler hayata geçireceklerini ifade eden Burhan Akyılmaz, "GAP Turu dendiğinde, bölgeyi hiç bilmeyenler, barajların, göletlerin, altyapı projelerinin incelendiği teknik bir mühendislik incelemesi diye algılayabiliyorlardı. Bu bir yanlış yöntemdi. Biz şimdi Adıyaman'ı 'Mezopotamya Turu' markasıyla pazarlamaya başladık. Örneğin bugün Kapadokya'ya baktığımızda Nevşehir, Ürgüp, Göreme'yi insanlar bilemeyebiliyor ama Kapadokya deyince dünyanın her tarafından turistler ve seyahat acenteleri bölgeyi tanıyor. Biz de buna benzer bir çalışmayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaparak Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman illerini kapsayan Mezopotamya markasıyla tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kültür ve Turizm ile Sanayi Bakanlığımız geçen yıl Şanlıurfa'da bir protokolle bu süreci başlattı. Ve bu süreç yavaş yavaş acentelere yayılmaya başladı" dedi.(DHA)(FOTOĞRAF)
 DHA-Genel Türkiye-Adıyaman
2022-05-25 18:45:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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