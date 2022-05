Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işe Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası Adıyaman’da kutlanmaya başlandı.

Etkinlikler çerçevesinde “Türk Mutfağında Güncel Gelişmeler” adlı panel Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda yapıldı.

Konferansa Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile eşi Aysun Turgut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu ile Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Aykut Dündar, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Panel öncesi konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Türk, Güneydoğu ve özellikle de Adıyaman mutfağının dünya üzerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Toplumların sahip olduğu kültürel değerler, yaşam biçimleri ve yemeiçme alışkanlıkları üzerinde etkilidir. Toplumların yeme ve beslenme alışkanlıkları yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak şekillenmekte ve zaman içerisinde bir kültür olarak yerleşmektedir. Anadolu’muzun yemek kültürü de bulunduğu coğrafya ile yakından ilişkili olup, kadim bir medeniyetin süregelen hikayesini adeta resmetmektedir. Bu zengin mutfak, her biri asırları aşan bilgi ve birikimin yansıması olan dillere destan tatlarını sunarken geleneklerin ve bu alandaki kültürün de gelecek kuşaklara aktarımını sağlamaktadır. Bu çerçevede 2127 Mayıs tarihleri arasında tüm dünyadaki Türkiye büyük elçiliklerinde ve ülkemiz genelinde Türk Mutfağı Haftası ile Türk mutfağının hikayesi tüm çeşitliliği ile uluslararası ölçekte tanıtılmaya çalışılmaktadır. Son olarak zengin bir geçmişe sahip Adıyaman’ın mutfak kültüründe de elbette ikliminin, suyunun, toprağının ve geçmişten günümüze uzanan kültürel birikimin etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Adıyaman mutfağı gerek çiğ köftesi, gerek yarpuzlu köftesi gerekse de kendisine has nice yemekleri ile Anadolu gastronomisine güneydoğudan göz kırpmaktadır. Nitekim şu anda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler de yerelde Adıyaman mutfağının tanıtılması, genelde ise Türk mutfağının daha iyi algılanması adına güzel bir adım olmaktadır” dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında Türk mutfağının önemine değinerek, “Türk mutfağının temelleri, Osmanlı dönemine dayanır. Hem saray mutfağından günümüze kadar gelen geleneksel tatlar, hem de Türkiye'nin tüm bölgelerine has farklı lezzetlerin ortaya çıktığı şölen, bu mutfağın adeta imzasıdır ve bu nedenle dünyanın en zengin mutfakları arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın ise, Türk mutfağının dünya mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Adıyaman mutfağının da Türk Mutfağın da hatırı sayılır bir yerde olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesinden Dr. Gökhan Yıldız’ın yaptığı panelde, “Bölge Mutfağının Türk Mutfağındaki Yeri” konusunda Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Bereket, “Türk Mutfağında Küreselleşme” konusunda İşletmeci Mehmet Hanifi Aksu, “Turizm Endüstrisinde Türk Mutfağının Yeri” konusunda Şef Kadir Sever, “Türk Mutfağında Sıfır Atık” konusunda Şef Musa Genç ve “Türk Mutfağında Otantizm ve Modernizm” konusunda İşletmeci İmam Taki Sağ panelist olarak sunumlarını gerçekleştirdi.

Panelin ardından panelistlere teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, misafirlere Adıyaman, bölge ve Türk mutfaklarından çeşitli ikramlar sunuldu.

