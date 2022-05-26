Başkan Turanlı ve Başkan Kılınç bir araya geldi

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Kahta Belediye Başkanı Turanlı, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. Başkanımızla belediyelerimiz ve çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kılınç ve Başkan Turanlı bir süre sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu.

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