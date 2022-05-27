Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, kağıt toplama aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Raed Nacmi idaresindeki 02 MA 0434 plakalı kağıt toplama aracı ile Hacı Türk idaresindeki 38 YC 514 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada kağıt toplayıcısı, Raed Nacmi yaralandı. Yaralı olay yerine belen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.