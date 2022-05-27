Adıyaman’da Sigortacılık Haftası etkinlikleri

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komitesi tarafından 'Sigortacılık Haftası' çerçevesinde Demokrasi Parkında stant açıldı.

ATSO Sigortacılık Meslek Komitesi tarafından Demokrasi Parkı’nda açılan stantta vatandaşlara broşür dağıtılarak sigortanın iş ve sosyal hayattaki gerekliliğine dikkat çekilerek farkındalık oluşturup toplumun bilinçlendirilmesi sağlandı.

Etkinliğe Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, ATSO Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Ejder Bozkurt, Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Bülent Aydınlık, Adıyaman Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hüseyin Akıncı ve sigorta acentesi sahipleri katıldı.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu, "Sigorta firmaları dünyanın gelişmiş ekonomilerinde lokomotif rol üstlenmekte ve bu ekonomilerdeki en dinamik sektörlerden biri olarak karşımıza çıkmakta. Günümüz modern toplumlarına baktığımızda sigorta olgusunun yerleşmiş ve ekonominin önemli bir parçası durumuna gelmiş olduğunu görüyoruz. Ancak gelişmekte olan ülkelerde sigorta sektörü maalesef bu ülkeleri oldukça geriden takip ediyor. Bu sınıfta olan ülkemiz henüz sigortacılık alanında istenilen seviyede olmasa da gelişmiş ülkelerdeki sigortalılık seviyesi ve sistemini yakalamak için gayret gösteriyor. Ayrıca Türkiye, özellikle son yıllarda gelişen ekonomisiyle küresel sigorta sektörünün önemli yatırım alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Bizde Oda olarak vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Bülent Aydınlık, "2329 Mayıs Sigortacılık Haftası çerçevesinde tüm ülke ve ilimizdeki meslektaşlarımın sigorta haftasını kutlar, Demokrasi parkında gerçekleştirdigimiz etkinliğimize teşrif eden vatandaş ve sigortacı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Etkinliğimizde vatandaşlarımıza sigorta bilinci, sigortanın hayattaki önemini anlatarak bilgilendirmeler yaptık. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok ama sigortanın var. Vatandaşlarımız bu bilinçte olurlarsa başlarına gelen kaza veya doğal afetlerde sıkıntı yaşamazlar" ifadelerini kullandı.

Sigorta hakkında broşür ve tanıtım ürünleri dağıtılırken konu hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Açılan stant vatandaşlar tarafından memnuniyet ve ilgiyle karşılandı.

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