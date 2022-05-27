Mahsur kalan yavru dağ keçileri kurtarıldı

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Adıyaman’da, çıktığı kayalıklarda mahsur kalan iki yavru dağ keçisi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Börgenek Köyü yakınlarında bulunan kayalıklarda 2 yavru dağ keçisinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar AFAD ekiplerini arayarak yardım istedi. Durum üzerine belirtilen bölgeye giden AFAD ekipleri, kurtarma halatlarıyla yavru dağ keçilerinin mahsur kaldığı yere indi. Her iki dağ keçisini titiz çalışmalar sonucunda bulundukları yerden alan AFAD ekipleri kurtardıkları yavru dağ keçilerini daha sonra doğaya bıraktı.

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