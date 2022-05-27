Kahta'da Dünya'nın cenaze namazı kılındı

Adıyaman Kahta Anadolu Lisesi’nde Dünya'nın cenaze namazı kılınarak iklim değişikliğine dikkat çekildi.



Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, “Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine karşı yardımlaşarak ve sosyalleşerek bilinçleniyoruz, bilinçlendiriyoruz” sloganıyla hem Dünya'nın cenaze namazı kılındı hem de resim sergisi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Okulun bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından öğrenciler, küresel ısınma ve suyun önemi ile ilgili çizdikleri resimleri sergiledi.



Düzenlenen etkinliğin amacına dikkat çeken Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Onur, “Bu proje ile toplumu küresel ısınma hakkında bilinçlendirmek, Dünya'da artan su problemine dikkat çekmek ve Afrika’da (Kamerun) okulumuzun adını taşıyan bir su kuyusu açarak öğrencilere toplumsal yardımlaşma bilincinin kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca küresel ısınma, su problemi ve toplumsal yardımlaşma konusunda bilinçlenmeyi, toplumun her alanına yayabilmek, yardımlaşma, açlık ve susuzlukla mücadele eden toplumların yaşadıkları zorluklara dikkatleri yöneltmek. Bununla birlikte öğrencilerimize empati yeteneğini kazandırmak, böylece Dünya'ya ve toplumlara karşı duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerin paylaşma ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, yaparak yaşayarak ve sorumluluk alarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımıza, Dünya'da temiz su bulamadıkları için kirli suyu, içme suyu olarak kullanan toplumların da olduğunu göstererek su kaynaklarının daha bilinçli tüketilmesini hatırlatıyor ve çevreye karşı daha duyarlı daha çok hassasiyet sahibi bireyler olması için çalışıyoruz” diye konuştu.

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