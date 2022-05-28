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Binlerce göçmen kuş aynı yere yuva yaptı Arı kuşlarının tepeyi oyarak yaptığı yuvalar ilginç bir görüntünün çıkmasına neden oldu

İHA

Adıyaman'da binlerce göçmen arı kuşu kumlu toprak yapısına sahip tepeyi oyarak yuva yaptı. Yuvaya bıraktıkları yumurtalardan binlerce yavru kuş dünyaya geldi.

Binlerce göçmen kuş aynı yere yuva yaptı Arı kuşlarının tepeyi oyarak yaptığı yuvalar ilginç bir görüntünün çıkmasına neden oldu

Adıyaman’da binlerce göçmen arı kuşu kumlu toprak yapısına sahip tepeyi oyarak yuva yaptı. Yuvaya bıraktıkları yumurtalardan binlerce yavru kuş dünyaya geldi.
Adıyaman’ın Besni ilçesi Kızılin köyü sınırları içerisinde bulunan tepedeki binlerce yuva büyük ilgi çekiyor. Göksu Çayı üzerine kurulan olan Kızılin Köprüsü yakınlarından bulunan tepeye göçmen arı kuşları binlerce yuva yaptı. Kumlu toprak yapısına sahip tepe, kuşlar tarafından oyularak içerisine yumurta bırakıldı. Kuluçkaya yatan kuşların yumurtalarından yavrular çıktı. Arı, yusufçuk ve kelebek gibi çeşitli böceklerle beslenen arı kuşları kuluçka dönemi bittikten sonra sıcak ülkelere göç ediyor.
Tarihi bir çok yapısı ile yerli ve yabancı turistlerin gözde illerinden birisi olan Adıyaman, doğa turizmiyle de ön plana çıkmak istiyor. Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, kuşların yuva yaptığı tepede incelemede bulunarak, turistleri burayı görmeye davet etti. Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, Adıyaman’ın büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bu medeniyetlerin de çok büyük eserler bıraktığını belirterek, kentin tanıtılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerin söyledi.
Sadece tarih ve kültür turizmiyle değil doğa turizmiyle de Adıyaman’ı ön plana çıkarmak istediklerini dile getiren Ahmet Günaydın, “Kuşların özellikle kum taşında yuva yaptıklarını gördük. Biz burayı özellikle turizme kazandırmak istiyoruz. Çünkü burası kuşlar için muhteşem bir yaşam alanı. Doğal bir ortam, hem beslenme hem de yumurtlamada onlar için uygun bir ortam. Özellikle canlıları, doğayı, kuş türlerini seven vatandaşlarımızın buraya gelip görmelerini istiyoruz” dedi.
Bölgede yaşayan Cevdet Özer isimli vatandaş ise bu kuşların her yıl buraya gelip yuva yaptığını ve yumurtlama sonrasında göçe devam ettiklerini söyledi. Gençlik ve Spor il Müdürü Fikret Keleş ise çok ilginç bir yapının ortaya çıktığını belirterek, kuşların yılan ve diğer zararlılardan korunmak için bu şekilde bir yere yuva yaptıklarına işaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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