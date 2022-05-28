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Kahta’da 2 ayrı evde hırsızlık yapan şahıs yakalandı

İHA

Kahta’da 2 ayrı evde hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir günde 2 ayrı eve girerek telefon ve para çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Hürriyet ve Turgut Özal Mahallesi’nde gece saatlerinde 2 ayrı müstakil eve girerek vatandaşların telefon ve paralarını çalan şüpheli, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin 37 yaşındaki C.Y. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheli, adresine yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı C.Y., ifadesi alınmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Emniyetteki sorgulaması tamamlanan şüpheli C.Y.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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