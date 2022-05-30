Adıyaman şehitleri anıldı

Tarih boyunca bu toprakları vatan yapmak için her karışını kanlarıyla sulayarak toprağa düşen, büyük bir fedakarlık timsali olan ve gönüllerde ölümsüzleşen kahraman şehitler için mevlidi şerif okutuldu.

Aziz şehitler için Adıyaman Valiliği tarafından geleneksel hale getirilerek her yıl İstanbul’un Fethi olan 29 Mayıs’ta “Adıyaman şehitlerini anıyor” programı düzenlenerek mevlidi şerif okutulacak.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde okunan Mevlidi Şerife Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, kaymakamlar, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, şehit aileleri ve gaziler ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Okunan mevlidi şerif öncesi şehit aileleri ve gazilerin masalarını tek tek gezerek yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, böyle müstesna bir günde aziz vatan şehitlerinin kıymetli aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan bahtiyarlık duyduğunu ifade etti. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programda, müftülük görevlileri tarafından mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, “Bugün Adıyaman ili olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, tüm şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi toplu mevlit programında buluşturmaları dolayısıyla valimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra her sene İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta “Adıyaman şehitlerini anıyor” şeklinde toplu mevlit programı gerçekleştireceğiz” dedi. Bundan sonra her yıl İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta şehitleri anarak bunu geleneksel hale getireceklerini belirten Vali Çuhadar ise, “Öncelikle bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bizlere ki böyle bir programa Türkiye çapında ilk imzayı bizim vilayetimiz atıyor. Yine ne mutlu ki bu programı 20’li yaşlarda çağ açıp çağ kapatan Osmanlı Kartalı Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiği bu önemli ve anlamlı günde bizde aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. İnşallah bunu devam ettirerek geleneksel hale getireceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi şehitlerimiz bu aziz vatanın tapularıdır. Onlar olmasaydı bu Albayrak gönderde nazlı nazlı dalgalanmaz, bu devlet ileriye bakamazdı. Bu necip millet kendini güvende hissedemezdi. Onlar bu devlet için, din için, mukaddesat için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızdı. Bu topraklar üzerinde yüz yıllardır hür bir şekilde yaşıyorsak bu şehitlerimizin kahramanlığı sayesindedir. Eğer bayrağımız vatan toprakları üzerinde özgürce dalgalanıyorsa, bu ülkenin insanı onuruyla, şerefiyle, hayatını sürdürüyorsa şüphesiz bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Ne yaparsak yapalım göğüslerini vatanları için milletleri için bayrakları için ezanları için siper etmiş evlatlarımıza olan minnet borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Bu anlamlı ve müstesna günde şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu vesileyle, bugün bizleri şereflendirdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmalarından ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından tüm şehitler için dua edildi. İl genelindeki şehit aileleri ve gazilerin katıldığı mevlit programında eller semaya kaldırılarak vatan ve mukaddesat uğruna şehadet şerbeti içen kahraman şehitler için dualar edildi.

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