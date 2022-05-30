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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta Çayı’nda kaza: 1 yaralı

İHA

Kahta Çayı’nda kaza: 1 yaralı

Adıyaman Kahta ilçesinde virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı.
Kaza, KahtaDiyarbakır Karayolu, Kahta Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Toyoto marka 63 ABH 398 plakalı otomobil Kahta Çayı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attıktan sonra yolun kenarına savruldu. Kazada sürücü S. E. (36) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan sürücü S.E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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