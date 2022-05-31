Terör örgütü destekçilerine operasyon

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Terörizmin Finansmanı’ soruşturması çerçevesinde Malatya’da gözaltına alınan 2 kişi Adıyaman’a getirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon yaptı. Terör örgütü PKK’ya finans sağladıkları gerekçesiyle S.G. ve H.G. Malatya'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Malatya’dan, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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