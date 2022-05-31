İzinsiz akrep toplayan şahıslara yüklü miktarda ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzinsiz akrep toplayan şahıslara yüklü miktarda ceza

İHA

İzinsiz akrep toplayan şahıslara yüklü miktarda ceza

Adıyaman’da iki hafta önce polis tarafından araçta ele geçirilen 7 adet akrebi izinsiz topladıkları gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 3 kişiye 328 bin 779 TL idari para cezası verildi.
İki hafta önce AdıyamanGölbaşı karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta şeffaf kaplar içerisinde 7 adet akrep ele geçirilmişti. Akreplerle ilgili polis ekipleri, İ.G., Z.K. ve Z.D. isimli 3 şahıs hakkında işlem başlatarak, akrepleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ise, Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Akdere Mevkiinden toplanan akrepleri yeniden doğaya bıraktı. Akrepleri yakalan 3 şahsın her birine 109 bin 593 TL olmak üzere toplam 328 bin 779 bin TL, izinsiz olarak doğadan akrep toplamak suretiyle biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başsavcı Durmaz kariyer günlerinde öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başsavcı Durmaz kariyer günlerinde öğrencilerle ...
Terör örgütü destekçilerine operasyon
YEREL HABERLER Terör örgütü destekçilerine operasyon
''Değişime el ver'' projesinde dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER ''Değişime el ver'' projesinde dereceye girenler ...
Adıyaman takımı Şırnak’ta 4’üncü oldu
YEREL HABERLER Adıyaman takımı Şırnak’ta 4’üncü oldu
Havaya açılan ateş ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Havaya açılan ateş ekipleri harekete geçirdi
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samsatlı çocuklar usta şairlerin eserlerini seslendirdi
YEREL HABERLER Samsatlı çocuklar usta şairlerin eserlerini ...
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi Kaza ...
BBP Genel başkan Yardımcısı Bulut: “Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağız”
YEREL HABERLER BBP Genel başkan Yardımcısı Bulut: “Cumhur İttifakı ...
Çiftçi, TMO hububat alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyor
YEREL HABERLER Çiftçi, TMO hububat alım fiyatlarının açıklanmasını ...
Süs havuzlarında haşereler üredi
YEREL HABERLER Süs havuzlarında haşereler üredi
Kahta Çayı’nda kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kahta Çayı’nda kaza: 1 yaralı
Kahta’da şiir pınarı etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kahta’da şiir pınarı etkinliği düzenlendi
Cimnastik grup şampiyonları belli oldu
YEREL HABERLER Cimnastik grup şampiyonları belli oldu
Ressam yazarın ikinci kitabı çıktı
YEREL HABERLER Ressam yazarın ikinci kitabı çıktı
Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı Kaza ...
Yüksekten düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Yüksekten düşen çocuk yaralandı
Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
Adıyaman şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Adıyaman şehitleri anıldı
Kürek Milli Takımı Adıyaman’da kamp yapıyor
YEREL HABERLER Kürek Milli Takımı Adıyaman’da kamp yapıyor
Yumurta içinde yumurta çıktı
YEREL HABERLER Yumurta içinde yumurta çıktı
Başkan Kılınç mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Kılınç mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.