Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu iki grup arasında alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, ihbarla gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 2 kişi sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığını belirlediği 5 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-05-31 22:33:17



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