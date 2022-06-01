Madde bağımlılarının saldırısına uğradı: 1 yaralı

Adıyaman’da, evlerinin önünde madde kullanan şahısları uyarmak istediği esnada saldırıya uğradığı ileri süren kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında ikamet eden A.Y., evlerinin önünde madde kullanan bir grup şahsı uyararak evlerinin önünden uzaklaştırmak istedi. Şahısları uyarmak isteyen A.Y., biranda şahısların saldırısına uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri ise madde kullanarak A.Y.’ye saldıran şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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