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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

İHA

Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’dan Adıyaman’a, uyuşturucu getirerek yakalanıp gözaltına alına 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Şanlıurfa’dan Adıyaman’a, uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Kısa sürede harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A., ve M.A., isimli şahısların içerisinde bulunduğu aracı Adıyaman girişinde durdurarak aradı. Yapılan aramalarda 0.80 gram bonzai ve 1.80 gram ise metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri Adıyaman Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan araç sürücüsüne ise 16 bin 954 TL para cezası uygulandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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