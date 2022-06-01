Gölbaşı'nda buğday firiği yapımına başlandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde buğdayların ilk hasadı ile birlikte firik ütme işlemine başlandı

Belören Beldesinde ilk buğday hasadının ardından firi ütme işlemine başlandı. İlk hasada katılarak, firik üten Kaymakam İhsan Ayrancı, çiftçilere hayırlı ve bereketli kazanç dileklerinde bulundu.

Çiftçiler tarafından zorlu süreçlerden geçirilerek elde edilen buğday firiği üretiminde Kaymakam Ayrancı'ya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz tarafından süreç ve işlemler hakkında detaylı bilgi verildi.

hasat ve firik ütmeye Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan da katıldı.

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