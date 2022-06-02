(Düzeltme) Teröre finansman sağladıkları iddia edilen 2 şahıs serbest bırakıldı

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Adıyaman’da terör örgütü PKK’ya finansman sağladıkları iddia edilen ve mahkemeye çıkarılan 2 şahıs adli kontrolle serbest kaldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde, terör örgütü PKK’ya finansman sağladıkları iddia edilen S.G., ile H.G., isimli 2 kişi yakalandı. Şüpheliler, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Her iki şahıs burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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