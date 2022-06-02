El emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yılsonu sergi programı düzenlendi.

Sincik Belediyesi Kültür Evinde düzenlenen sergide, ilçenin en güzel yerlerini gösteren yağlı boya çalışmaları, kağıt rölyef, filografi, geri dönüşüm köşesi ve çalışmaları, rattan sanatı, etamin kurs ürünleri, makine nakışları, dekoratif ev tekstili ürünleri, takı yapımı, kitre sanatı, kokulu taş çalışmaları, amigurumi ürünleri sergilendi.

Serginin açılış konuşmasını yapan Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, “Sincik ilçesinde halk eğitimi merkezi müdürlüğünün açıldığı yıl olan 1993 yılından bu yana yıllık rekor kursiyer kaydı yaparak tamamlamayı hedefledik ve buradan yıllık kayıtlı kursiyer rekorunu kırdığımızı ilan etmek istiyoruz.

Eğitim öğretim yılının başladığı 1 Eylül 2021 tarihi itibari ile şu ana kadar 94 kursa 793 ü erkek, 865 i kadın olmak üzere toplam bin 658 kursiyer kaydını gerçekleştirdik. Hedefimiz yılın son gününe kadar bu eğitim yılı 2 bin kursiyer ile kapatmaktır. Bin 6000 nüfuslu küçük ilçemizde 2 bin kursiyer ve bin üzerinde açık öğretim kurumu öğrencimizle biz büyük bir aileyiz. Katılım gösteren, destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Sincik ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise, “Sincik’te yıl içerisinde açılan birbirinden farklı kurslarımıza, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda halkımız tarafından yoğun bir ilgi olmuştur.

Mesleki kurslar, okuma yazma kursları, genel ve sportif kurslar ile halkımızda hemen hemen herkese hitap edecek kurslar açılmıştır. Sergimizde, Sincik’imizin el emeği göz nuru eserlerini göreceğiz.

Özellikle böyle bir serginin açılabilmesinde emeği geçen, kursiyerlerimizin bu kurslara gelerek, onların gelecek kursiyerlere örnek olabilecek işleri başarmasına katkıda bulunan halk eğitim müdürümüzden usta öğreticisine kadar tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ise, “Açılışını yapacağımız sergideki ürünleri hazırlayan usta öğreticilerimize, kursiyerlere ve bunların hepsini emek vererek bir araya getiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç hocamıza ve kurum çalışanlarına, ilçe milli eğitim müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Eğitim anne karnında başlayan ve ömür boyu süren bir süreçtir, insanın ömür boyu öğrenmeye ihtiyacı var. Kıymetli müdürümüz konuşmasında çok kıymetli istatistikler verdi, 16 bin nüfuslu bir ilçede 2 bin kursiyer çok iyi bir rakam. Belediye olarak eğitim konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından halk eğitimi merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan bağlama kursuna katılan öğrencilerin hazırladığı müzik şöleni, Karate kursuna katılan öğrencilerin gösterisi, okuma yazma sertifika ve ödül töreni yapıldı. Kitap okuma yarışması ve masa tenisi turnuvasında dereceye giren kursiyerlere protokol tarafından madalya ve hediyeler takdim edildi.

Serginin açılışı Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ve kurum müdürleri tarafından yapıldı. Açılışa katılan davetliler usta öğreticiler ve kursiyerler tarafında yapılan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği sergiyi gerek usta öğreticilerden ürünler hakkında bilgi aldı.

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