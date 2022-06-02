Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi

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Adıyaman’da rüzgara dayanamayarak kırılan ağaç dalının üzerine düştüğü otomobil zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde bulunan Eyüp Uslu’ya ait 02 BB 771 plakalı otomobilin üzerine rüzgara dayanamayarak kırılan ağaç dalı düştü. Düşen ağaç dalı otomobilde hasara neden oldu. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında ağaç dalı vatandaşlar tarafından otomobilin üzerinden indirildi.

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