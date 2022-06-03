Adıyaman’da gergedan böceği görüldü

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından bulunan gergedan böceği görüldü.

Adıyaman merkeze bağlı Akpınar Köyünde ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) görüldü. Akpınar Köyünde yaşayan vatandaşlar gördükleri ilginç böceği fark etti. Vatandaşlar böceğe yaklaşıp incelediğinde az rastlanır türden olan gergedan böceği olduğunu fark etti. Vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekilen gergedan böceği daha sonra doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.