Sokakta oynarken geri manevra yapan minibüsün altında kalan Meryem, yaşamını yitirdi

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da sokakta oyun oynarken, sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan 5 yaşındaki Meryem Genco, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Meryem Genco'ya, geri manevra yapan Abuzer Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan küçük Meryem Genco, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, minibüs sürücüsü Abuzer Y. ise gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2022-06-03 22:24:18
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