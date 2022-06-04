2 Afganistan vatandaşı Atatürk Barajında boğuldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi serinlemek için girdikleri gölette boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kahta ilçesi Erikdere köyü alt tarafında bulunan Atatürk Baraj Göleti’nde meydana geldi. Hububat hasadında tarım işçisi olarak çalışan Afgan uyruklu 4 kişi, 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle serinlemek için gölete girdi.

Bir süre sonra suya giren kişilerden birisi suda çırpınmaya başladı. Yanındaki bir arkadaşı onu kurtarmak istedi ancak, hem kendisi hem de arkadaşı boğulmaktan kurtulamadı. Suda boğulan 2 kişi gözden kayboldu. Suda bulunan diğer 2 kişi karaya çıkarak köylülere durumu bildirdi.

Vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine durumu bildirdi. Olay yerine AFAD, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri, sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

Gölete giren dalgıç ekipleri bir süre sonra boğulan kişilerin cansız bedenlerine ulaştı. Şahısların cesetleri Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin Khal Murad Abdul Baqı (44) ve soy ismi öğrenilemeyen Ensar (25) olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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