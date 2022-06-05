Kıbrıs gazisi Adıyaman´da toprağa verildi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Abdullah Taştaş, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şeker hastalığı sebebiyle öğle saatlerinde vefat eden 6 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Abdullah Taştaş için Adıyaman Merkez Mezarlık Camii´nde askeri tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, gaziler ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Abdullah Taştaş, şehitliğe defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-06-05 18:25:55



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