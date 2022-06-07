Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı

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Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada 3 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde BesniGaziantep yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Köseceli beldesi yakınlarında Besni yönünde giden H.K. yönetimindeki 07 AYN 108 plakalı otomobilin lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpan otomobil devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobilden yaralı çıkan sürücü H.K. ve A.H. ile ismi öğrenilmeyen kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2022-06-07 16:15:28



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