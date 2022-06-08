Briket fabrikasından 50 bin liralık kablo hırsızlığına soruşturma

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da Nevzat Taşan, kendisine ait briket fabrikasından 50 bin liralık kablo çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Ekipler, hırsızlık ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nevzat Taşan'a ait briket fabrikasına giren kişi ya da kişiler, 50 bin lira değerinde kablo çalarak kaçtı. Fabrikaya gelince durumu fark eden Taşan, polise ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-06-08 15:25:00
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