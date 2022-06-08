Korkuluk demirlerine başı sıkışıp nefessiz kalan küçük Mert, kurtarılamadı

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Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, başı pencerenin korkuluk demirlerine sıkışıp nefessiz kalan 3 yaşındaki Mert Özer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yenigüven köyünde evlerinde oyun oynayan Mert Özer´in başı, pencerenin demir korkuluklarına sıkıştı. Durumu fark eden yakınları, kendi imkanlarıyla küçük Mert´in başını korkuluk demirlerinin arasından çıkardı. Nefessiz kalan Özer, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mert Özer´in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR

2022-06-08 15:50:48



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