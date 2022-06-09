Milletvekili Tutdere’den gübre ve mazot açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tutdere’den gübre ve mazot açıklaması

İHA

Milletvekili Tutdere’den gübre ve mazot açıklaması

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere son 20 yılda mazot ve gübre fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarına dikkat çekerek konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Milletvekili Tutdere, AK Partinin 20 yıllık iktidarı döneminde mazot fiyatında yüzde 2 bin 138 oranında artış yaşandığının altını çizerek çiftçinin geldiği durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tarımsal girdi fiyat endeksindeki artışın cumhuriyet tarihi olduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere, “AK Parti 2002 seçim beyannamesinde çiftçilerimize, çiftçilerin istikrarlı ve yüksek gelir elde etmesini sağlamak amacıyla gübre, mazot, tohumluk ve ilaç gibi üretim maliyetini azaltıcı ve teknolojik gelişimini hızlandırıcı tedbirler uygulamaya konulacak vaadinde bulunmuştu. Fakat bırakın bu vaat gerçekleşmeyi tam tersi politikalarla Türk tarımını bitirme noktasına getirdi.
İktidarın yanlış ekonomi ve tarım politikaları sonucunda her gün artış gösteren üretim maliyetleri çiftçilerimizi cumhuriyet tarihinin en mağdur kesimlerinden birisi haline getirmiştir. TÜİK’in açıkladığı son resmi rakamlara göre tarımsal girdi fiyat endeksindeki yıllık artış yüzde 105’i aşmış durumdadır. Tarımsal üretimde verim elde edilmesi için gübreleme oldukça önemli bir tarımsal girdi ögesidir. Çiftçilerin en önemli girdi kalemlerinden olan gübrede fahiş fiyat artışları yaşanmış, çiftçilerimiz fiyat artışlarından dolayı gübresiz ekim yapmaya mecbur bırakılmıştır. Tonu 2002 yılında 178 lira olan amonyum sülfat gübresi 13 bin 780 liraya, 2002 yılında 194 lira olan can gübresi 11 bin 300 liraya, 2002 yılında 261 lira olan üre gübresi 20 bin 980 liraya, 2002 yılında 389 lira olan dap gübresi 21 bin 160 liraya yükseldi. Çiftçilerimizin bir diğer önemli girdi maliyeti olan mazotun fiyatı 20 yılda yüzde 2 binin üzerinde artmış durumdadır. Mazot fiyatı AK Parti iktidara geldiği tarihte 1 lira 24 kuruştu şu an 26 lirayı aşmış durumda. Mazot fiyatları 20 yılda yüzde 2 bin 138 oranında artış göstermiş durumdadır.
Çiftçilerimizin verimli bir hasat sezonu geçirmeleri için kullandığı diğer kalemlerde de fahiş fiyat artışları gerçekleşmiştir. Zararlı bitki ve böcek için kullanılan ilaç fiyatlarında da aynı oranlarda artış yaşanmıştır. Bu maliyetlerle çiftçilik yapmak imkansız hale gelmiş, binlerce küçük aile işletmesi kapısına kilit vurmuş, milyonlarca yurttaşımız çiftçilikten uzaklaşmıştır. AK Parti iktidarının yanlış tarım politikaları yüzünden Türk tarımı kara delik haline getirilmiştir. Buğday taban fiyatının hala açıklanmamasına tepki gösteren CHP’li Tutdere, “Çiftçilere verilen destek ödemeleri bir yıl sonra çiftçilere verildiği için verilen destekleme ödemelerinin bir kıymeti kalmıyor. Bundan dolayı çiftçiler devletten artık para desteği beklemiyor, çiftçiler devletten girdi kalemlerinde indirim istiyorlar. Örneğin geçtiğimiz yıllarda çiftçilerimiz 1 litre mazot alabilmek için 1 kilogram buğday satarken bugün geldiğimiz noktada çiftçimizin 1 kilogram mazot alabilmesi için 4 kilogram fazla buğday satması gerekmektedir. TMO’nun açıkladığı alım fiyatı üretici maliyetlerinin altında kalmıştır. Tarım sektörünün bankacılık sistemine olan borçları nisan ayında bir önceki aya göre 13.9 milyar lira artış göstererek 196.8 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 147,2 milyar liralık kısmı kamu bankalarına, 49,6 milyarlık kısmı da özel bankalara olan borçlardan kaynaklanıyor. Tarımın banka kredilerinde yılın ilk dört aylık dönemindeki toplam artış ise 29.1 milyar lira oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman’da el emeği göz nuru eserler sergilendi
YEREL HABERLER Adıyaman’da el emeği göz nuru eserler sergilendi
Adıyaman Belediyesi Yaz Spor okulları başladı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi Yaz Spor okulları başladı
Adıyaman'da tehlikeli köpek ırklarına yönelik denetimler arttı
YEREL HABERLER Adıyaman'da tehlikeli köpek ırklarına yönelik ...
Kahta’da sıcaklar arttı ilaçlama hızlandı
YEREL HABERLER Kahta’da sıcaklar arttı ilaçlama hızlandı
Korkuluk demirlerine başı sıkışıp nefessiz kalan küçük Mert, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Korkuluk demirlerine başı sıkışıp nefessiz kalan ...
Briket fabrikasından 50 bin liralık kablo hırsızlığına soruşturma
YEREL HABERLER Briket fabrikasından 50 bin liralık kablo ...
Tarlada çıkan yangında 5 dönüm buğday küle döndü
YEREL HABERLER Tarlada çıkan yangında 5 dönüm buğday küle döndü
Demir korkuluklara kafası sıkışan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Demir korkuluklara kafası sıkışan çocuk hayatını ...
Mahalle muhtarı uyardığı şahısların saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Mahalle muhtarı uyardığı şahısların saldırısına ...
Zabıta müdürlüğünden öğrencilere bilinçli tüketici eğitimi
YEREL HABERLER Zabıta müdürlüğünden öğrencilere bilinçli tüketici ...
Yaralı karga tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı karga tedavi altına alındı
Arpa tarlasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Arpa tarlasında çıkan yangın korkuttu
Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yıldaki okullaşma oranına dikkat çekti “Gelişmiş ülkelerin 1950’li yıllarda yakaladığı okullaşma oranı ülkemiz son 20 yılda ulaştı, gençler niye 70 yıl beklediğini sorgulamalı” “Adıyaman’ın 2022 yılındaki 357 milyon TL olan eğitim yatırımı miktarını 1 milyar 377 milyon TL’ye çıkarttık”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yıldaki okullaşma ...
Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, belediyeyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, belediyeyi ziyaret etti
Adıyaman'da PKK/KCK mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da PKK/KCK mühimmatı ele geçirildi
Adıyaman'da terör örgütüne ait silah ve gıda maddeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da terör örgütüne ait silah ve gıda ...
Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 ...
Bakan Özer: Kutsal kitabımıza böyle yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil
YEREL HABERLER Bakan Özer: Kutsal kitabımıza böyle yaklaşımı kabul ...
Bakan Özer, öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmasıyla ilgili konuştu: “Gerekli cezaları vereceğiz” Bakan Özer, Antalya’da lise öğrencisinin Kuran-ı Kerim’e tekme atması ve Bursa’da okul salonunda dansöz oynatılmasıyla ilgili konuştu “Bakanlık olarak bu tür olayları önlemek için masaya yatıracağız” “Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmayı başlattı”
YEREL HABERLER Bakan Özer, öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e tekme ...
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kız öğrenci yurdunda el sanatları sergisi
YEREL HABERLER Kız öğrenci yurdunda el sanatları sergisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.