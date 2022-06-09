Minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Gölbaşı ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra GölbaşıMalatya kara yolunun 10´uncu kilometresinde meydana geldi. Hakkı Çelik yönetimindeki 23 BY 793 plakalı otomobil ile Hüseyin Öter yönetimindeki 02 M 2002 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hakkı Çelik ile minibüsteki Cennet Kaya ile Tuğçe Saçan yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı

2022-06-09 16:28:21



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