Kahta OSB’de 2. etap arsa tahsis başvuruları başladı

Adıyaman’ın Kahta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Etap arsa tahsis başvurularının başladığı duyuruldu.

Kahta Kaymakamı ve Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2. etap arsa tahsis başvurularının 15 Haziran 2022 tarihinde son bulacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Kahta Organize Sanayi Bölgemizin I. etap sınırları dahilinde bulunan tüm sanayi parselleri tahsis edilmiş olup, yeni yatırım yapmak için talepte bulunan katılımcılara tahsis edilebilecek boş sanayi parseli bulunmamaktaydı. II. etap sınırlarımızın faaliyete girmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup farklı büyüklüklerde 48 adet yeni sanayi parseli oluşturulmuştur.

Boş sanayi parselleri için arsa talep başvurularının, 15.06.2022 tarihi saat 23:59‘a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün kurmuş olduğu ve takip ettiği Mekansal Yönetim ve Dijitalleşme Projesi (MEYDİP) sistemi üzerinden, ETahsis Başvurusu olarak alınmasına başlanmıştır. Belirlenen tarihten sonra yapılan başvurular, değerlendirilmeden red edilecektir. Yönetim Kurulu Başkanlığınca yapılan değerlendirme neticesinde, karar alınarak kabul veya red gerekçesiyle birlikte yatırımcılara bilgi verilecektir" denildi.

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