Elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinin Turgut Özal Mahallesinde evin balkonuna demir çubuk taşıyan Mustafa A’nın (40) elindeki demir, balkon yakınlarından geçen elektrik telleriyle temas etti. Akıma kapılan Mustafa A., yaralandı. Yaralı Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mustafa A., sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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