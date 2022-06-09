Terör örgütüne finans sağlayan şüpheli tutuklandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlama suçundan yakalanan şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK'ya finans desteği sağladığı belirtilen H.R.'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonla gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-06-09 18:50:24



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