Polis ekipleri ormanlık alana kaçan 2 şüpheliyi arıyor



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, girdikleri metruk binada polisi görünce kaçan iki şüpheli ormanlık alanda kayıplara karıştı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalılşma başlattı.

Kentte kırsal bölgede metruk bir binaya giren iki şüpheli polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Polislerin takip ettiği şüpheliler merkeze bağlı Karadağ Ormanlık alana kaçtı. Polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan aramada şüpheliler bulunamadı. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için ormanlık alanda geniç çaplı arama çalışması başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-06-09 23:12:48



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