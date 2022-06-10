Karagüveç köyünde yeni muhtar belli oldu

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Adıyaman’ın Besni ilçesi Karagüveç köyünde eski muhtarın vefat etmesi nedeniyle yenilenen seçimlerde Celal Hazar muhtarlığa seçildi.

Geçtiğimiz Mart ayında köy muhtarı Ahmet Gül’ün vefatından dolayı Karagüveç köyünde muhtarlık seçimi yapıldı. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimlerde Hüseyin Türk, Celal Hazar ve Mehmet Şahin katıldı.

Yapılan seçimlerde Celal Hazar 166, Hüseyin Türk 137 oy, Mehmet Şahin 71 oy aldı. Seçimler sonucunda Celal Hazar, köyün yeni muhtarı oldu.

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