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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

DHA

Adıyaman'a şehit ateşi düştü


Mahir ALAN/ GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)PENÇEKilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in (25) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü operasyonda, PKK´lı teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehit Özer'in acı haberi, Balkar Beldesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. 
Şehidin babası Mehmet ve annesi Medine Özer'in yaşadığı mahalleye Türk bayrağı asıldı.
VALİDEN AÇIKLAMA
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, devletin, terörle mücadelesinin aralıksız süreceğini belirterek, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Kuzey Irak´ta terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda ilimiz Gölbaşı İlçesi Balkar Beldesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit olmuştur. Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek, hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-06-11 20:53:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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