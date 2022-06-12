Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman),(DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Y.. A.D., ve A.K., üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarınn ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.Y.. A.D., ve A.K.., tutuklanarak cezaevine gönderildi.0DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2022-06-12 12:14:47
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