Kaynak makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

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Adıyaman’da, kaynak makinesi içerisine uyuşturucu madde gizleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı ilçesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Malatya’dan Adıyaman’a gelen E.K., idaresindeki araç durdurularak arandı. Yapılan aramalarda araçta bulunan bir kaynak makinesi içerisine gizlenmiş 362, 57 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken E.K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Gölbaşı Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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