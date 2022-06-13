Yaban hayvanları için su teknesi bırakıldı

Adıyaman’da, yaban hayvanlarının susuz kalmaması ve doğal hayatlarına devam edebilmeleri için su teknesi bırakıldı.

Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte su bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için harekete geçen Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hayvanların yaşam alanlarında hayatlarını daha rahat sürdüre bilmeleri için çalışmalar yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelere su teknesi bıraktı. Hayvanlarda, içerisi sularla doldurulan teknelerden su ihtiyaçlarını karşılaya bilecek. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

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