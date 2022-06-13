Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da, bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent merkezinde durdurdu. Araçtaki aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuye polis ekipleri el koyarken, araçtaki T.A., A.C. ve D.S.D gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-06-13 12:57:04
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