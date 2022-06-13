Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı (2)

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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TUTUKLANDILAR

Adıyaman´da, otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan T.A., A.C. ve D.S.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-06-13 16:30:01



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