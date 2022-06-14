Kahta halk müziği konserine büyük ilgi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi yaz etkinlikleri çerçevesinde ücretsiz düzenlenen Nurettin Rençber konserine binlerce kişi katıldı.

Kahta Belediyesi Haziran ayı yaz etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Nurettin Rençber konserine binlerce kişi katıldı. Konser alanını erken saatlerde dolduran ve Nurettin Rençber şarkılarına eşlik eden vatandaşlar doyasıya eğlencenin tadını çıkardı. Konser sonrası açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı: “Halkımızla birlikte değerli hemşehrimiz Nurettin Rençber konserine katıldık. Yaz etkinliklerimiz çerçevesinde Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen Nurettin Rençber konserine katılım sağlayarak göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı tüm hemşehrilerime, memleketimizin değerlerinden ünlü sanatçısı Nurettin Rençber ağabeyime ve programda emeği geçen herkese teşekkür eder, Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin İnşallah. Allah’ın izniyle etkinliklerimiz devam edecek. Yaz etkinlikleri çerçevesinde Haziran ayında iki etkinliğimiz daha yapılacaktır. 15 Haziran Çarşamba Açık Hava Sineması Beynelmilel film gösterimi ve 25 Haziran Cumartesi günü ise Hozan Beşir konserine tüm halkımız davetlidir” dedi.

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