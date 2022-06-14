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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümü kutlanıyor

İHA

Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümü kutlanıyor

Adıyaman’da, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutlanıyor.
Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 183. yılı dolayısıyla Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve jandarma personeli hükumet konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaparak İstiklal Marşı’nı okudu.
Çelenk sunma töreninin ardından İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, jandarma personelleriyle birlikte Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim edip, yaklaşık 2 asra dayanan köklü geçmişiyle önemli bir misyonu yerine getiren jandarma teşkilatına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Valilik makamında gerçekleşen kabulde İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Vali Mahmut Çuhadar’a Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla il genelinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Ülkenin her köşesinde olduğu gibi, Adıyaman’da da yüksek bir ruh ve şuurla görevlerini yerine getiren Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Mahmut Çuhadar, “Jandarma teşkilatımız, 183 yıldır güven ve huzurun tesisi için gece gündüz demeden büyük bir aşk ve sadakatle vatan nöbetini sürdürmektedir. Jandarma teşkilatımız, tecrübeli kadrosu, disiplinli görev anlayışı, yüreklerinde taşıdıkları vatan ve millet sevgisi ile üstlendikleri her görevi hakkıyla yerine getirerek gösterdiği kahramanlıklarla halkımızın daima güven ve sevgisine mazhar olmuştur.
Aziz milletimizin sonsuz güvenine mazhar olan jandarmamızın 183. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ilimizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı İl Jandarma Komutanımız Albay Bilgihan Yeşilyurt’un şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm Jandarma personelimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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