Uyuşturucu operasyonlarında 11 şahıs tutuklandı

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 13 günde 11 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 13 gün içerisinde 43 farklı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 606,43 gram metamfetamin, 26,18 gram eroin, 12,68 gram sentetik kannabinoid, 3 adet ecstasy hap, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplam 53 kişinin işlem gördüğü olaylarda 11 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konularla ilgili soruşturma sürüyor.

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