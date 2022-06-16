Silahlı kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon

Adıyaman’da silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerin ikametlerine özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıkmış ve kavga esnasında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla havaya ateş açılmıştı. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında kavga eden şahıslar olay yerinden kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kavgaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak üzere bir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube ekiplerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilerin evleri didik didik arandı. İkametlerde şüpheli şahıslar bulunamazken suç unsuruna da rastlanmadı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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