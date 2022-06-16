Sınav gününde öğrencilere belediye otobüsleri ücretsiz

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, sınav gününde belediye otobüslerinin öğrencilere ücretsiz olduğunu söyledi.

Başkan Kılınç, 18 Haziran Cumartesi günü yapılacak ve üniversiteye giriş sisteminin ilk basamak niteliği taşıyan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) ve 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT)'nin yapılacağı tarihlerde bu sınavlara girecek olan tüm öğrencilerin, sınava giriş belgelerini göstermeleri durumunda belediye ait otobüslerden ücretsiz yararlanabileceğini belirtti.

Adıyaman Belediyesi olarak, sınava girecek olan öğrencilerin başarısı için sınav günü görev sınırları içerisinde bulunan tüm çalışmaları yapacaklarını da söyleyen Başkan Kılınç, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız 18 ve 19 Haziran tarihlerinde kendileri için oldukça önemli olan YKS'ye girecekler. Bu önemli sınav için gürültü, denetim ve ulaşım gibi konularda belediye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Çocuklarımızda kendileri için çok önemli olan bu sınavda ellerinden geleni yapacaktır inşallah. Onlardan tek isteğimiz, uzmanların tavsiyelerine kulak vermeleri ve sınava girerken stresten uzak, panik ve heyecan yapmadan çok rahat bir sınav geçirmeleridir. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyorum” diye konuştu.

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