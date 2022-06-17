Adıyaman’da çocukların tehlikeli serinlemesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, sıcak havada serinlemek isteyen çocuklar, süs havuzlarında tehlikeye aldırış etmiyor.

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi gösterdiği Adıyaman’da sıcaklıklara dayanamayan gençler, Demokrasi Parkı içerisinde bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Kirli su içerisinde yüzen çocukların yüzdüğü süs havuzunda elektrik kabloları da bulunuyor. Vatandaşlar süs havuzunda yüzen çocukları polise ihbar etti. Demokrasi Parkı'na gelen polis ekipleri, suda bulunan çocukları çıkararak bir daha girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Çocuklar polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.