Milli Eğitim Müdürü Aşçı’nın yılsonu mesajı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, 20212022 eğitimöğretim yılının sona ermesi nedeniyle mesaj yayımladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, öğrenciler, öğretmenler ve velilere hitaben mesaj yayımladı. Aşçı mesajında, “2021 2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eylül ayından itibaren süre gelen meşakkatli bir süreci sorunsuz bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceği inşa etmek üzere emek veren, çaba gösteren eğitim yöneticileri olarak görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmenin huzuru içerisinde eğitim öğretim yılını tamamlamış bulunmaktayız. Yıl boyunca bize emanet edilen yarınlarımız, geleceğimiz ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi yetiştirmek ve onları hayata hazırlayıp yeni ufuklar açmaya çalıştık.

Sevgi öğretmenler, en büyük gücün bilgi olduğu günümüzde değişimi ve dönüşümü yakalayarak öğrencilerimizin geleceğinin şekillenmesinde en büyük emek ve katkı şüphesiz sizlerin. Sadece sınava hazırlanan değil hayata hazırlanan mutlu bireyler yetiştirerek, ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacak yeni nesillerimizin yetişmesinde en büyük güç şüphesiz sizlersiniz. Özveri ile yürüttüğünüz tüm çalışmalarınızı ve azminizi takdir ediyor, gayretlerinizi yürekten destekliyor ve teşekkür ediyorum. Tatil döneminde kendinizi, bilgilerinizi güncelleyerek yeni dönemde aynı heyecanla öğrencilerimize yeni ufuklar açacağınıza yürekten inanıyorum.

Sevgili öğrenciler; sizlerin başarılı olmanız; bizler için, geleceğimiz için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Sizlerden beklentimiz, ülkemiz için iyi yetişmiş, erdemli, milli ve manevi değerlerimizle bütünleşmiş bireyler olarak kendinizi yetiştirirken; kendinize, bilginize ve yeteneklerinize hangi koşulda olursa olsun güvenmenizdir. Çok çalıştınız, çok yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil, kendinizi yenilemek, kendinizi geliştirmek ve yeni başlangıçlar için çok iyi bir fırsattır. Kendinizi geliştirmenizi sağlayacak en önemli etkinlik ise kitap okumaktır. Tatilinizi sizlere yeni ufuklar açacak kitaplar okuyarak değerlendiriniz, hepinize iyi tatiller diliyorum.

Kıymetli velilerimiz; hayattaki en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız bugün karnelerini alıyor. Başarının sınırı yoktur. Her anne baba, çocuklarının başarılı olmasını ister. Başarılı öğrenciler, gurur ve sevinçlerini sizlerle paylaşırken, notları düşük olan öğrencilerin yaşadığı tedirginliği iyi anlayarak her zaman onların yanlarında olduğunuzu hissettirmeli ve güven duygularını güçlendirmelisiniz. Çocuklarınızla birlikte güzel vakit geçirerek, onlara göstereceğiniz ilgi ve sevginiz onların hayat karşısındaki duruşlarını belirleyerek, başarılarını artıracaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller dilerken, İl genelinde sorunsuz, başarılı bir eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasında özveri ile çalışan il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerine, okul müdür ve müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, okul personellerimize teşekkür ediyor, tüm çalışanlarımıza ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

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